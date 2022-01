Ecco alcune anticipazioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: è ufficiale, finalmente si assisterà alla scelta di Roberta Giusti.

Uomini e Donne torna con un’altra puntata e questa volta regalerà una ventata di gioia e commozione. Scenderanno finalmente i petali rossi in studio per la scelta di Roberta Giusti che andrà in onda oggi. Ieri invece, la redazione ha deciso di mettere al centro la vicenda di Gemma Galgani.

La scelta di Roberta Giusti andrà in onda oggi

Ieri, secondo le indiscrezioni doveva andare in onda la scelta di Roberta annunciata circa tre settimane fa. La scelta della redazione, però, è ricaduta sulla vicenda che ha visto protagonista Gemma Galgani. La dama torinese, tramite la segnalazione di una signora che conosce Leonardo, ha smascherato il cavaliere che sarebbe venuto a corteggiarla solo per visibilità.

Nel corso della puntata Leonardo è stato cacciato dalla trasmissione per le sue false dichiarazioni e alla dama rimane però nuovamente l’amaro in bocca. Nella puntata di oggi, però, assisteremo finalmente alla scelta di Roberta Giusti che ha deciso di lasciare il programma insieme a Samuele. Il corteggiatore non-scelto salirà sul trono su richiesta della stessa Maria De Filippi. Ecco il post:

Riproduzione riservata © 2022 - DG