C’è la mano di George Clooney dietro The Tender Bar, il film approdato sulla piattaforma on-demand Amazon, con anche Ben Affleck nel cast.

The Tender Bar è il nuovo film diretto da George Clooney uscito su Amazon Prime Video il 7 gennaio 2022, basato sulla storia vera di J.R. Moheringer. Cresciuto a Long Islang con zio Charlie e i suoi amici, l’uomo che dà spunto per al racconto è diventato giornalista e scrittore dopo aver iniziato al New York Times come semplice fattorino. Un’abile penna, premio Pulitzer nel 2000, che si è peraltro prestata alla letteratura. È, infatti, lui, con il diretto interessato, il co-autore di Open, la biografia best-seller dell’ex tennista André Agassi. Ma il primo libro da lui scritto è stato l’autobiografia Il bar delle grandi speranze. Andiamo a conoscere meglio la pellicola già disponibile anche per il pubblico italiano.

The Tender Bar: la trama

GEORGE CLOONEY

Ecco la sinossi ufficiale: “The Tender Bar racconta la storia di J.R. (Sheridan), un ragazzo orfano di padre che cresce tra i fumi di un bar gestito da zio Charlie (Affleck), il più brillante e originale tra le figure paterne bizzarre ed espansive che incontra nella sua infanzia. Mentre la determinata madre del ragazzo (Rabe) lotta per offrire a suo figlio opportunità che a lei furono negate – e lascia la casa in rovina di suo padre (Christopher Lloyd), uomo stravagante e, suo malgrado, solidale – J.R. inizia a perseguire coraggiosamente, anche se non sempre con grazia, i suoi sogni romantici e professionali — con un piede costantemente nel bar dello zio Charlie”.

Il cast di The Tender Bar

I volti principali rispondono ai nomi di Tye Sheridan, Ben Affleck, Lily Rabe e Christopher Lloyd. Fanno, inoltre, parte del cast Michael Braun, Max Casella, Matthew Delamater, Rhenzy Felix, Sondra James, Ivan Leung, Max Martini, Briana Middleton e l’esordiente Daniel Ranieri.

The Tender Bar: il trailer

A breve distanza dall’annuncio del rilascio, Amazon Prime ha rilasciato il teaser trailer. Lo potete vedere qui sotto in lingua originale:

Le location di The Tender Bar

Sebbene le vicende siano ambientate a Long Island, New York, le riprese sono state soprattutto girate nello Stato del Massachusetts.

Riproduzione riservata © 2022 - DG