Vittoria Puccini e Alessandro Roja sono i protagonisti di Non mi lasciare: ecco le location della fiction di Rai 1.

Un giallo la cui prima stagione è divisa in 8 episodi in onda in prima serata su Rai 1: parliamo di Non mi lasciare, la fiction con protagonista Vittoria Puccini e Alessandro Roja in onda da lunedì 10 gennaio 2022. E’ una serie TV tutta italiana che, anche per i temi toccati, riesce a coinvolgere emotivamente il pubblico: i due protagonisti sono infatti due poliziotti che indagano in particolari sui crimini che riguardano i minori. Vediamo ora quali sono le location di Non mi lasciare.

Non mi lasciare: le location della fiction di Rai 1

Non mi lasciare è ambientata principalmente in Veneto e non a caso la grande protagonista della serie TV è la città di Venezia. I suoi canali, le sue isole, le sue vie hanno ospitato gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori per le riprese dei vari episodi.

Fondaco dei tedeschi a Venezia

Oltre che a Venezia, le puntate di Non mi lasciare sono state girate anche tra Milano, Roma e il Polesine, ovvero la zona che si trova nella provincia di Rovigo. Tra i paesi che hanno ospitato le riprese della fiction troviamo Adria, Fratta Polesine, Papozze, parte di Ariano Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po.

Non mi lasciare: il cast della fiction di Rai 1

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Non mi lasciare è Vittoria Puccini che interpreta il ruolo di Elena Zonin. ll suo vecchio amore, nonché collega, Daniele è invece interpretato da Alessandro Roja. Nel cast della fiction di Rai 1 ci sono anche Eugenio Franceschini e Sarah Felberbaum.

La fiction Non mi lasciare è stata creata da Leonardo Fasoli e da Maddalena Ravagli, che insieme hanno realizzato anche altre serie TV di grande successo come Gomorra e Zero Zero Zero (entrambe in onda su Sky).

