Torna questa sera 10 gennaio il GF Vip 6, con nuove storie e nomination. Cosa succederà? Ecco le anticipazioni.

Alfonso Signorini torna alla guida di una nuova puntata del GF Vip 6, che continuerà su Canale 5 ancora fino a marzo. Stasera 10 gennaio in prima sera arriva un’altra puntata ricca di sorprese, nuove nomination e tante cose da scorprire insieme ai vipponi che sono ancora in gioco.

Dopo due settimane di assenza, stasera al GF Vip 6 torna in studio l’opinionista Sonia Bruganelli, che nelle ultime due puntate non era presente per via delle vacanze che ha trascorso con la famiglia a Dubai. Al suo posto c’è stata Laura Freddi, che ora lascia il posto alla sua proprietaria legittima.

Stasera nel loft di Cinecittà si scontrano alcune vippone che da mesi fanno parte del Grande Fratello Vip. In nomination, infatti, ci sono Soleil Sorge, che è stata molto attaccata per il suo appoggio a Katia Ricciarelli, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo. Una di loro dovrà andarsene definitivamente dal gioco. Chi sarà l’eliminata?

Non è ancora finita. Le anticipazioni di questa nuova puntata di lunedì 10 gennaio, rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove nomination. Queste decreteranno quali saranno i concorrenti o le concorrenti a rischio eliminazione nella prossima puntata. Il GF Vip, infatti, tornerà in onda anche venerdì 14 gennaio, anche se per vedere la prossima eliminazione bisognerà aspettare la puntata di lunedì 17 gennaio.

