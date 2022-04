Il naufrago dopo l’eliminazione al televoto ha deciso di tornare a casa dalla sua famiglia e riabbracciare la sua fidanzata.

Jeremias Rodriguez è stato eliminato al televoto e nonostante molti abbiano cercato di convincerlo a rimanere sulla spiaggia alternativa, il naufrago ha deciso di tornare a casa. Parole di amarezza ma sopratutto di accusa a un sistema che non gli è piaciuto e che lede l’immagine della sua famiglia.

Le dichiarazioni di Jeremias Rodriguez

Come riporta Fan Page, Jeremias Rodriguez ha spiegato i motivi per cui ha deciso di laciare l’Isola dei Famosi: “Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace“. A questo punto, l’ex naufrago parla del suo percorso personale: “Nessuno conosce il percorso che ho fatto. Sono sparito per tre anni, non solo dal mondo dello spettacolo, perché avevo delle cose da risolvere: una rabbia repressa, che usciva nei momenti sbagliati, con persone che non lo meritavano. A me mancava l’approvazione delle persone, ho preso la decisione di venire qui anche per avere quell’approvazione“.

Infine, il concorrente conclude parlando dell’accanimento alla sua famiglia: “Sono un Rodriguez e sono 15 anni che io e la mia famiglia subiamo attacchi spesso inutili. Questa situazione non è qualcosa che mi sono cercato, mi è capitata di riflesso. Non ho fatto niente di male, sono un essere umano che in passato ha avuto tanti problemi e li ha affrontati”.

