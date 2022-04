Con un annuncio a sorpresa, l’ex Miss ha svelato di essere di nuovo incinta proprio il giorno di Pasquetta, confermando un gossip che circolava già da qualche settimana.

La bellissima Cristina Chiabotto ha trascorso nuovamente la Pasqua in dolce attesa. L’ex Miss lo annuncia con un post su Instagram che aspetta il secondo figlio dall’imprenditore Marco. Con lui ha avuto la sua primogenita Luce Maria.

Il bellissimo annuncio di Cristina Chiabotto

CRISTINA CHIABOTTO

Cristina Chiabotto, in occasione della Pasquetta, fa un annuncio molto importante sui social: “Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine. Buona rinascita a tutti🌿,oggi e sempre.” E poi l’ex Miss rivela: “Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due bellissimi giorni in famiglia, con la sorpresa piu’ bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra carta. Non essere grati piu’ fortunati e felici per questa dolce attesa e cosi’ guardo il cielota per tutte le meraviglie della mia vita.“

Il gossip aveva già parlato di una seconda gravidanza, già sui settimanali si vocifera che la Chiabotto fosse incinta e ora ne abbiamo la conferma. Come riporta Gossip e Tv: “Non si sa di quanti mesi è incinta Cristina Chiabotto, di conseguenza quando nascerà il bimbo, o bimba. Non ha svelato neanche se sarà un maschietto o una femminuccia, ma di sicuro non mancheranno aggiornamenti nelle prossime settimane.”

