Adesso non ci sono più dubbi sul fatto che Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, è ufficialmente fidanzato con Martina Valdes. Dopo i recenti rumors amorosi, ecco la conferma arrivare dal diretto interessato con una storia su Instagram.

L’addio con l’ex Giulia è ormai datato da tempo, da post Sanremo 2022, e Blanco ha voltato pagina con la bella Martina Valdes. Se in queste settimane c’erano stati dubbi, generati più che altro dalla mancanza di dichiarazioni ufficiali, i recenti comportamenti del cantante e della stessa ragazza, adesso, non lasciano spazio ad interpretazioni.

Dopo una serie di stories social su Instagram di un suo concerto, ecco apparire magicamente una foto di Martina, apparentemente all’interno di un’auto. A condividere lo scatto è proprio Blanco che, a quanto pare, sta trascorrendo del tempo con la ragazza. Certo, nessuna dichiarazioni d’amore, ma i due sembrano essere intimi. Il cantante si è sempre dimostrato piuttosto riservato sulla sua vita sentimentale e non ha mai rivelato in nessuna intervista particolari amorosi che lo riguardano.

Ad ogni modo, nella foto, nello specifico, la giovane ragazza – conosciuta secondo qualcuno già dal lontano 2015 -, sembra intenta a guardare qualcosa. Sembrerebbe quasi come se avesse ricevuto un regalo e lo stesse scartando. In attesa di ulteriori dettagli, possiamo comunque dire che i due sono usciti allo scoperto e che ormai sono da considerare una coppia fissa.

Foto articolo: credits_Bogdan_Chilldays_Plakov

