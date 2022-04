Troppi rumors sulla presunta crisi con Francesco Totti e Ilary Blasi decide di ignorare tutto e darsi allo shopping sfrenato.

Al centro del gossip e delle notizie di spettacolo, Ilary Blasi ha confermato il suo modo di fare senza pensare a niente. Le critiche e le cattiverie sul suo presunto rapporto in crisi con Francesco Totti sembrano esserle scivolate addosso come acqua. La migliore risposta è stata andare a Milano a fare shopping.

Ilary Blasi ignora tutto e fa shopping sfrenato

Ilary Blasi

Impegnata con la conduzione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si trova spesso a Milano ed è per questo che ha deciso di mettersi definitivamente alle spalle ogni rumors sulla crisi con suo marito Francesco Totti tuffandosi in una serata di shopping nel quadrilatero della moda e nelle vie del centro del capoluogo lombardo.

La conduttrice televisiva, sempre impeccabile durante le sue trasmissioni, ha deciso di muoversi quasi in incognito di recente confermando di amare la comodità estrema. La Blasi porta spesso tute casual e sneakers e anche in questo caso non è stata da meno. Occhiali con lenti scure, leggins e giacca oversize nera.

Eppure, la passione per tutto ciò che è fashion e di moda, ovviamente resta. Ecco perché, paparazzata, è stata avvistata con diverse buste con degli acquisti fatti entrando in svariati negozi. Da capire cosa abbia comprato. Magari un giorno lo racconterà.

Intanto si gode lo shopping sfrenato con la speranza di non dover dare ulteriori smentite sulla rottura con Totti. Il matrimonio prosegue alla grande grazie anche all’ottimo rapporto con tutti i componenti della famiglia.

