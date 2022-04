In una intervista a Belve, Ilary Blasi parla dei presunti tradimenti e della crisi coniugale di cui tutti i giornali parlano da tempo.

Si è molto chiacchierato di presunti tradimenti e di un’eventuale crisi coniugale che sarebbero nati tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex letterina e l’ex calciatore sono sposati da tanti anni e insieme anno costruito una bellissima famiglia: di recente, però, la loro vita privata è stata catapultata sotto i riflettori a causa di ipotetici flirt extraconiugali. Ecco cosa ha rivelato la conduttrice a Belve.

Ilary Blasi parla della presunta crisi con Totti

Tanto si è detto sulla crisi matrimoniale e sui tradimenti che caratterizzerebbero, negli ultimi tempi, il rapporto – da sempre solido – di Ilary Blasi e Francesco Totti. In una recente intervista al programma Belve, la conduttrice televisiva è stata chiara e precisa. Una foto della Blasi su Instagram:

Alla domanda se la loro storia potrebbe andare avanti dopo eventuali tradimenti e scappatelle, la Blasi non ha avuto esitazioni e ha risposto in questo modo alla seguente domanda: “La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?”. “No, né dell’uno né dell’altra”.

Un complotto ben organizzato?

La bionda presentatrice ha parlato anche di una sorta di “complotto” che sarebbe stato organizzato ai danni della sua relazione. Francesca Fagnani le ha fatto questa domanda: “Lei ha raccontato che dietro quella foto allo stadio ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice?”, riferendosi a Noemi Bocchi.

Ilary, certamente, non ha la sicurezza che tale “macchinazione” fosse reale. Ecco la sua risposta: “La nostra sensazione è stata quella…Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG