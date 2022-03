Le due conduttrici sono state protagoniste di un piccolo screzio che riguarda il gossip della crisi tra Ilary e Totti, poi smentita dalla stessa Blasi.

Un commento rivelatosi poi fuori luogo di Simona Venuta a Ilary Blasi, ha portato la ella conduttrice e ha lanciare una frecciata al veleno. La conduttrice ha infatti commentato la crisi tra la ex letterina e Totti che naturalmente non è stata gradita da parte della Blasi in quanto il gossip non è mai stato confermato ma, anzi, smentito.

Le dichiarazioni di Ilary Blasi e Simona Ventura

Sembra che Simona Ventura abbia mandato un messaggio rivolto a Ilary Blasi sulla presunta rottura con Totti. La conduttrice ha invitato la coppia a mettere da parte i dissapori a cercare di ritrovare il loro rapporto per il bene dei figli. Queste dichiarazioni però non sono state prese bene dalla presentatrice dell’Isola dei Famosi, che in occasione di un’intervista al Fatto quotidiano dichiara: “Sì, è vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh“.

A quanto pare il messaggio della Ventura non è piaciuto per nulla alla moglie del capitano, che l’ha vista più come qualcosa di negativo. Questo può derivare dal fatto che la Blasi non abbia mai confermato il gossip ma anzi lo ha notevolmente smentito.

