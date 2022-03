Le due gieffini a Verissimo ammettono di aver fatto qualche ritocchino dal chirurgo plastico e svelano anche dove.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono state ospiti a Verissimo. Le due gieffine hanno raccontato il loro controverso rapporto nella Casa che si è poi trasformato in una bellissima amicizia. Le due hanno anche rivelato dove hanno fatto un ritocco dal chirurgo plastico.

Le dichiarazioni di Soleil e Sophie

Come riporta Caffeina, tra Soleil e Sophie ci sono stati scontri pesanti nella Casa del GF. Silvia Toffanin chiede: “Ma siete davvero amiche? Nella Casa le emozioni sono accelerate. O crei dei rapporti che poi svaniscono una volta fuori oppure, come in questo caso, costruisci un’amicizia importante”, ha risposto Soleil Sorge. “Giocavamo a chi feriva più l’altra”, ha aggiunto Sophie Codegoni.”

Le due hanno poi dichiarato: “Poi c’è stata una frase, però, che Soleil ha detto a Sophie ‘sei tutta di plastica’. In un momento di rabbia. Ti dispiace? Sei contro la chirurgia plastica o è stata una frase dettata così dal momento?”, ha chiesto ancora la conduttrice di Verissimo durante l’intervista a due. “Ci stuzzicavamo. Il mio commento non era contro la chirurgia. – ha puntualizzato Soleil Sorge, oggi opinionista de La Pupa e il Secchione – Spesso c’è il giudizio e il paragone con gli altri, soprattutto nel nostro ambiente”.

Infine la rivelazione: “Io ho sempre detto che sono pro alla chirurgia. Io ho rifatto il seno e poi ho rifatto le labbra, ma stavo esagerando. Quando capisci che la chirurgia non ti aiuta più, ma ti sta rovinando, allora ho detto basta”, ha raccontato Sophie. Stessa cosa per Soleil Sorge, che ha a Silvia Toffanin ha confidato: “Io sì, le labbra le ho ritoccate. Poi anch’io ho fatto la ialuronidasi perché non mi piaceva più la forma delle labbra”.

