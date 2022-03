Una foto di Sophie e Basciano è stata segnalata da qualcuno e poi rimossa da Instagram ad intervenire è proprio la mamma della modella che è furiosa.

Censura per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due hanno caricato su Instagram una foto in cui il modello stringe l’ex gieffina e le copre il seno. Questa foto è stata segnalata e censurata, a quel punto interviene la madre della modella che parla di “invidia e gelosia” di qualcuno.

La foto incriminata di Sophie e Basciano

Come riporta Novella 2000: “L’immagine in questione, come dicevamo, vedeva Sophie Codegoni e Alessandro Basciano insieme e in pochissimi minuti aveva raccolto migliaia e migliaia di like e commenti. L’ex gieffina, poco dopo la scelta del social di eliminare il loro scatto ha raccontato il fatto tra le storie, commentando con: “Io scioccata”. L’ex tronista non riesce a capacitarsi di tutto questo e del suo stesso avviso anche sua mamma Valeria. La signora Pasciuti ha condiviso lo scatto postato da una fanpage e ha replicato: “La gelosia, l’invidia… ma tutto torna”.

Che la madre di Sophie alluda a Fabrizio Corona? Infondo, sembra che l’ex paparazzo proprio non si vuole rassegnare alla relazione tra la sua ex e il bel Basciano. Tra i tre sono volate accuse e pesanti dichiarazioni che non escluderebbe un tale scenario. Ecco la foto:

