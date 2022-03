Floriana Secondi, vincitrice storica del primo Grande Fratello, racconta a tutti il suo terribile passato. La naufraga che spesso si ritrova a litigare con tutti, ha però molte più fragilità di quello che si pensi. Purtroppo, l’ex gieffina ha subito due aborti spontanei, un dolore immenso che non se n’è mai del tutto andato.

Come riporta Caffeina: “Si tratta di Daniele Pompili, con cui nel 2012 Floriana condivide il trauma dell’aborto: “Mi hanno ricoverata al Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo. Questa gravidanza è andata male sin dall’inizio. Da subito ci sono stati dolori e perdite“.

Poi la naufraga confida: “In più ho avuto un altro aborto più di tre anni fa, brutto, con emorragia, mi hanno ricoverata d’urgenza e all’epoca mi dissero che sarebbe stato difficile avere un altro figlio. Lo sapevo che sto bebè faceva una brutta fine”. Come tante donne, Floriana ha subito la perdita di due figli e il dolore insanabile che questo comporta. La naufraga ha messo dunque da parte la sua corazza per svelare le sue fragilità.

