Dagospia ha rivelato il volto e l’identità del compagno di Monica Setta, rifacendosi ad alcune sue dichiarazioni: l’indiscrezione.

Secondo Dagospia, il compagno di Monica Setta è un politico noto ed importante. Le sue dichiarazioni e alcuni indizi su Twitter hanno portato a pensare che potesse essere Piero Fassino: ecco perchè e cosa dice la conduttrice.

Le dichiarazioni di Monica Setta

Come riporta Caffeina: “In effetti potrebbe succedere per molteplici motivi, tuttavia Dagospia, per rispondere alla domanda, fa un salto indietro a luglio 2020 quando la Setta in una intervista a Chi diceva: “Per un periodo mi è capitato di pensare a un secondo figlio. È un pensiero che ho avuto mentre frequentavo un uomo meraviglioso conosciuto a casa di Renata Ranieri. Parlo di un famoso politico che, durante la nostra relazione, era il segretario di un partito di sinistra molto importante”. Monica Setta raccontava a Signorini: “L’ho conosciuto sul finire della mia separazione e non le nascondo che in quel momento non ero ben disposta nei confronti dell’amore. La fine di quel matrimonio mi aveva fatto soffrire molto, eppure quell’uomo è stato in grado di riaccendere tutto”.

Questo ha portato Dagospia ha ipotizzare che fosse proprio Fassino la fiamma di cui parlava la Setta.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG