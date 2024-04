Aveva annunciato un intervento importante e in queste ore Edoardo Tavassi si è mostrato dall’ospedale a seguito dell’operazione subita.

Ha fatto preoccupare i suoi fan, Edoardo Tavassi che in queste ore si è mostrato sui social dall’ospedale dove ha affrontato una importante operazione. Il fratello di Guendalina, già in passato aveva comunicato la necessità di dover subire un intervento delicato che, appunto, ora è stato eseguito.

Edoardo Tavassi in ospedale: come sta

Guendalina Tavassi

Nei giorni scorsi, Tavassi aveva spiegato ai suoi fan di aver deciso di sottoporsi ad un delicato intervento per delle problematiche alla schiena. Sui social, il fratello di Guendalina aveva ironizzato, dal lettino dell’ospedale, in merito al cibo nella struttura. “Il momento che più temo in ospedale non è l’intervento, ma mangiare. Adesso è arrivato questo fantastico primo, farfalline all’uovo dentro il brodo di carne. Praticamente sembrano delle falene che galleggiano nel Tevere…”.

La grande ironia di Edoardo, ben nota al pubblico del piccolo schermo, è andata avanti anche dopo l’operazione: “Intervento fatto, ora sto fatto pure io“, ha scherzato.

Come sta ora: il video dopo l’operazione

Sulle sue condizioni, però, nessun dettaglio particolare se non una simpatico video condiviso su Instagram che vede Edo insieme ad un’amica che lo ha preso in giro per le sue condizioni: “Prendo un oki e mi passa”, ha scherzato la donna con Tavassi alle sue spalle a letto.

Dal filmato pare che il problema avuto dall’uomo sia da attribuire ad una ernia alla schiena, anche se, come detto, non sono state date troppe informazioni sulla vicenda.

Tavassi si preparerà ora a recuperare le forze e ad un periodo di riabilitazione come sempre in questi casi.

Di seguito anche un post Instagram condiviso dal ragazzo in compagnia di un’amica che ha scherzato per quanto appena affrontato dall’ex concorrente anche del GF: