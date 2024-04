Attrice ed ex Miss Italia, Francesca Chillemi si racconta a 360° svelando quanto vissuto in passato in tema relazioni tossiche.

Protagonista sul piccolo schermo e capace di una importante carriera, Francesca Chillemi si è raccontata a tuttotondo a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Non solo lavoro ma anche tanti passaggi personali come l’amore tossico vissuto in passato e mai svelato, neppure ai genitori.

Francesca Chillemi racconta l’amore tossico

Francesca Chillemi

Dopo aver parlato del grande successo avuto sul piccolo schermo con tanti lavori in tv, tra programmi e fiction, la Chillemi ha avuto modo di soffermarsi su aspetti molto personali.

L’ex Miss e attrice ha svelato di non essere sempre stata fortunata nelle relazioni e di aver dovuto fare i conti con un amore tossico in passato.

Un qualcosa che la donna non ha mai raccontato neppure ai genitori: “Ho avuto una relazione tossica quando ero adolescente“, ha spiegato la bellissima Francesca. “Non è durata tantissimo però ho vissuto cose non piacevoli. Non l’ho mai raccontato ai miei genitori, fortunatamente è finita presto e non ho avuto bisogno di chiedere aiuto. Se ha influenzato la mia relazione con gli uomini? No, ho l’immagine di un padre bello accanto e sono felice”.

Ancora sulla sua vita: “Sono diventata grande presto. Io ho vinto Miss Italia e ancora dovevo fare la maturità del Liceo Classico. I miei genitori sono stati bravi a lasciarmi andare”.

L’amore per sua figlia

Quando si parla di genitori e figli, ecco l’ex Miss illuminarsi nel parlare della sua piccola, Rania: “Mia figlia mi ha riempita e con lei scopro ogni giorno qualcosa di nuovo di me stessa”, ha detto la Chillemi. “Con lei sono rilassata e mi porta ad avere contatto con la mia parte bambina. Mi ha fatto vedere la vita in modo diverso”.

Di seguito anche un post Instagram con parte dell’intervista: