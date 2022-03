Dopo poco dalla loro rottura, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno trascorso il weekend insieme con le loro figlie.

Questo weekend, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno passato il weekend insieme alle loro bambine Sole e Celeste, in Franciacorta.

I due ex sono andati in questa meravigliosa zona della Lombardia per partecipare a un evento organizzato proprio da Trussardi, focalizzato sulle auto di lusso, al quale ha partecipato tutta la sua famiglia con le sue bimbe, Michelle e Aurora Ramazzotti, insieme anche al fidanzato Goffredo e la sua famiglia.

Una grande reunion che dimostra come Michelle Hunziker sia rimasta in buoni rapporti con l’ex marito, soprattutto per il bene delle due bimbe Sole e Celeste, che felici e spensierate hanno passato due giorni all’aria aperta e in serena libertà.

Tra meravigliose stories e scatti felici, si vede che la showgirl ha trascorso un weekend davvero piacevole con la sua famiglia allargata, senza sottrarsi alle foto di gruppo con il suo ex Tomaso Trussardi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG