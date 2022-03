Caos ieri alla premiazione degli Oscar 2022, soprattutto quando Will Smith ha schiaffeggiato in diretta il comico Chris Rock. Ecco cosa ne pensa Gabriele Muccino.

Il regista italiano Gabriele Muccino ha lavorato due volte con Will Smith, protagonista delle sue pellicole “La ricerca della felicità” e “Sette Anime”. Conoscendolo bene, Muccino ha detto la sua sul brutto episodio visto ieri alla premiazione degli Oscar.

Will Smith si è infuriato dopo una battuta infelice di Chris Rock sulla moglie Jada Pinkett-Smith, reagendo però in modo davvero sbagliato, schiaffeggiando il comico in diretta.

La notizia ha fatto scalpore, ovviamente, e su tutti i social se ne parla. Su Twitter, anche Gabriele Muccino ha detto la sua, affermando che secondo lui Will Smith ha perso il controllo, senza rendersi conto di rovinare uno dei momenti più belli della sua vita.

Ecco le parole di Muccino sull’accaduto:

Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora. — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) March 28, 2022

Effettivamente, Will Smith dopo poco è stato poi premiato come Migliore Attore Protagonista, grazie alla sua performance in “Una famiglia vincente”, la prima volta nella sua carriera. Un momento che avrebbe dovuto essere magico e unico, ma che probabilmente l’attore ricorderà per sempre per diversi motivi.

