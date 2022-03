Forte tensione nella notte degli Oscar, l’attore si è alzato e ha dato un forte schiaffo al comico-presentatore: il motivo è molto più serio di ciò che si pensa.

Una notte degli oscar indimenticabile che passerà alla storia proprio per lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock. Dopo una battuta sulla moglie, l’attore è salito sul palco e ha aggredito fisicamente il comico e conduttore. Tra loro la tensione è stata palpabile durante tutta la serata ma non ci sono state denunce da parte di Rock.

Perchè Will Smith ha schiaffeggiato il conduttore

Come riporta TG Com24: “Il comico, che stava presentando il premio per i documentari, aveva fatto una battuta sulla moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith(“Ti prepari per Soldato Jane 2?” con allusione al look di Demi Moore): tempo fa l’attrice aveva spiegato la scelta di rasarsi a causa di un problema di alopecia. La star di “Una famiglia vincente – King Richard” non ha apprezzato la gag di Chris Rock, così è salito sul palco e dopo aver colpito il collega gli ha intimato: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca”. Dopo lo scatto di rabbia, durante la pausa pubblicitaria, sono andati a parlare con Smith sia la sua agente che Denzel Washington, che ha cercato di calmare il collega: “Nel momento più alto devi stare attento, è lì che il diavolo viene a cercarti“.

L’attore una volta salito sul palco per ritirare il premio come migliore attore protagonista si è scusato: “Vorrei scusarmi con l’Academy e gli altri membri candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile fare luce sugli altri e tutto il cast del film. La vita imita l’arte. L’amore ti fa fare pazzie. Richard era un feroce difensore della sua famiglia: in questo momento nella mia vita sono sopraffatto da quel che Dio mi chiede di far. Quando vieni insultato devi sorridere e fingere che vada tutto bene“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG