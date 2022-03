Il trono di Matteo Ranieri si è concluso con una scelta che in realtà ha sorpreso in pochi considerando il suo percorso molto particolare.

Il trono di Matteo Ranieri sembra giunto al termine. L’ex corteggiatore di Sophie Codegoni ha deciso con chi continuare una relazione al di fuori degli studi. Il suo percorso è stato molto altalenante e non particolarmente appassionante per una buona fetta di pubblico mentre la sua scelta divide i telespettatori.

Matteo Ranieri sceglie Valeria Cardone

Il bel tronista ha scelto tra Federica e Valeria e la scelta è ricaduta proprio su quest’ultima. La delusione della corteggiatrice napoletana è palpabile considerando che corteggia Matteo da 4 mesi ma in molti avevano già pensato che fosse la Cardone la scelta.

Il percorso con Valeria è stato sempre in salita e molto sereno mentre con l’altra corteggiatrice le cose sono sempre state più complesse. Tra loro ci sono state molte incomprensioni, dubbi e litigi sopratutto legate all’insicurezza di Federica che deve pensare anche alla felicità di suo figlio. Alla fine il tronista ha preferito continuare il suo percorso con la bella napoletana e viverla fuori. La scelta ha diviso il pubblico naturalmente, c’è chi sperava scegliesse Federica per il lungo e travagliato percorso dei due che poteva meritare un lieto fine. In tanti però sono stati contenti della decisione di Matteo e non vedono l’ora di vedere le prime foto sui social della neo-coppia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG