L’ex ballerino si racconta a Mara Venier e confida alcuni suoi possibili propositi per il futuro: poi la conduttrice prova a chiedergli di Belen, la reazione fa pensare.

Come ospite di Domenica in, Stefano De Martino si racconta in un’intervista molto intima sulla sua vita privata. L’ex ballerino parla del rapporto con il figlio Santiago e ammette che un altro bambino non gli dispiacerebbe. Allude a Belen? Intanto Mara prova a sondare il terreno e a fargli svelare qualcosa.

Le dichiarazioni di Stefano De Martino

Come riporta Vanity Fair: “La conduttrice, allora, gli ha chiesto se si senta pronto a diventare di nuovo papà. La sua riposta: “Avendo già un bambino così grande, avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui, a volte penso che mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Ma non lo escludo, ho iniziato così presto!“.

L’ex ballerino è poi tornato al centro del gossip per il suo ritorno di fiamma con Belen. I due si stanno chiaramente frequentando anche se non lo hanno ancora ammesso pubblicamente. Mara Venier ha tentato di carpire qualcosa ma De Martino è rimasto vago non dando una risposta alla conduttrice. Le foto però parlano chiaro, l’amore tra loro sembra tornato e che possano avere un altro figlio non è da escudere.

