Dopo un battibecco tra la conduttrice e l’ex gieffino, in studio non passa inosservata una frecciatina proprio di Mara Venier indirizzata al suo pupillo.

Mara Venier non sembra averla mandata giù, la conduttrice ha lanciato una frecciata al veleno in direzione proprio di Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino aveva fatto delle dichiarazioni ironiche a Verissimo sulla Rai alludendo al fatto che fosse un ambiente stantio e datato. Il chiarimento tra loro c’è stato ma sembra che la conduttrice non abbia dimenticato l’affronto.

La frecciata di Mara Venier

Come riporta Fan Page: “Ospite Stefano De Martino, l’assist è arrivato dalle sedute appena entrati in studio: “Hai visto che abbiamo gli sgabelli e non più le poltrone? Qualcuno ha detto che dobbiamo svecchiare…”. Il conduttore di Stasera tutto è possibile ha subito smorzato “Ma no, non c’è bisogno”, provocando le risatine di Mara Venier, divertita dalle sue stesse provocazioni.“

Pierpaolo Pretelli a Verissimo aveva dichiarato: “Qui c’è un’aria fresca, invece lì ho fatto da botulino, ho ringiovanito un po‘”. Poi le scuse dell’ex velino: “Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Sarò sempre grato a Carlo (Conti, per la partecipazione a Tale e Quale show, ndr) e a Mara“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG