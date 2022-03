Notte di tensione agli oscar, gossip molto piccanti e gesto bellissimi: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Tensioni forti durante la notte degli Oscar che vede Will Smith dare uno schiaffo a Chris Rock per un motivo molto più profondo di ciò che si pensi. Mentre il gossip su Silvio Berlusconi rivela di un sesto figlio, il piccolo Leone fa un regalo davvero speciale al suo papà Fedez così che possa sentirlo più vicino.

Le news di gossip del weekend

Durante la notte degli Oscar, Chris Rock comico-presentatore fa una battuta sui capelli della moglie di Will Smith. Inutile dire come è andata a finire, l’attore in uno scatto d’ira prende a schiaffi il conduttore. Infondo, Jada Pinkett Smith ha sofferto di alopecia e questo ha toccato la sensibilità e i nervi della star che si è poi scusata per il gesto. Salito sul palco per aver conseguito il premio come migliore attore protagonista, come riporta TGCom24, dichiara: “Vorrei scusarmi con l’Academy e gli altri membri candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile fare luce sugli altri e tutto il cast del film. La vita imita l’arte. L’amore ti fa fare pazzie“. In ogni caso Rock ha scelto di sporgere denuncia, il tutto sembra essersi bloccato a questo episodio.

Berlusconi, Marta Fascina incinta?

Mentre volavano letteralmente schiaffi agli Oscar, il gossip su Silvio Berlusconi e Marta Fascina parla di sesto figlio. Il giornalista Roberto Alessi sostiene che proprio la compagna del cavaliere sia incinta e proprio di Silvio. Ovviamente queste sono solo indiscrezioni non ancora confermate.

Leone, il regalo a Fedez

Oltre a Berlusconi, i gossip di questo weekend sono colmi di tenerezza… quella di Leone verso papà Fedez. Chiara Ferragni è rimasta accanto al marito ricoverato per aver subito un’importante intervento a rimozione del tumore al pancreas. Il piccolo Leone ha mandato tramite la sua mamma, un pupazzo rosa al papà così da non sentirsi solo durante la convalescenza. Un gesto tenero che contrasta fortemente con lo schiaffo di Will Smith. Una settimana dunque piena di rabbia ma anche d’amore.

