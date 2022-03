Ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella vive in una grande casa con tanti cani: scopriamo tutte le curiosità sugli animali.

Karina Cascella vive in una grande casa a Bergamo, letteralmente circondata dai cani. Ne ha diversi, sia di taglia piccola che grande e li ama tutti alla follia. A condividere questa sua grande passione ci sono la figlia Ginevra e il compagno Max Colombo. Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sugli animali dell’ex opinionista di Uomini e Donne.

Karina Cascella: tutto sui suoi cani

Dopo aver accantonato il mondo dello spettacolo – negli ultimi anni è stata opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso – Karina Cascella si è buttata in tutt’altra attività. Con alcuni amici, ha aperto un ristorante a Bergamo, città in cui vive con il compagno Max Colombo e la figlia Ginevra. La famiglia abita in una grande casa immersa nel verde, con un ampio spazio esterno. Da sempre amante degli animali, l’ex volto di Uomini e Donne ha accolto in famiglia quattro cani. Polpetta è un cucciolo di razza Chihuahua, mentre Millie è un Volpino. Questi due sono i cuccioli di taglia piccola, quelli che appaiono maggiormente nelle condivisioni Instagram della Cascella

Gli altri due cagnoloni, invece, sono di taglia grande. Si chiamano Mia e Tabac. La prima sembra essere incrociata un Pittbull, mentre il secondo con un Dogue de Bordeaux. Molto probabilmente, questi cuccioloni erano già di proprietà di Max quando lei si è trasferita a vivere da lui.

3 curiosità sui cani di Karina Cascella

Il primo cane di Karina Cascella si chiamava Carolina ed è stato adottato quando sua figlia Ginevra aveva soltanto 5 anni. Quando l’animale è morto, l’ex opinionista ha accolto in casa prima Polpetta e poi Millie. “Sei stata una cagnolina perfetta, dolce come poche, mi ascoltavi sempre, ci hai amate senza riserve e lasciarti mi spezza il cuore in mille pezzi. Io lo so che la vita è dura, l’ho scoperto presto, ma vedere mia figlia soffrire così mi rende tutto ancora più difficile, è lacerante“, ha scritto l’ex opinionista su Instagram per annunciare la morte del suo primo cucciolo.

-Fino a qualche tempo fa, nelle condivisioni IG di Karina compariva, oltre a Polpetta, Millie, Mia e Tabac, un altro cane. Si trattava di un simil Volpino bianco di taglia media di nome Killer.

-Polpetta e Milie sono molto vivaci, tanto che a Natale 2022 Karina è stata costretta a recintare l’albero.

-Quando Karina ha adottato Polpetta e Millie è finita al centro di una polemica non indifferente: i fan l’hanno criticata aspramente perché ha acquistato i cani e non si è rivolta al canile.

