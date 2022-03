Attrice molto apprezzata di Un posto al sole, Ilenia Lazzarin è anche una grande appassionata di animali: scopriamo tutto sul suo cane.

Ilenia Lazzarin, conosciuta per il ruolo di Viola Bruni nella soap opera napoletana Un posto al sole, è un’attrice molto apprezzata. Via social, condivide con i fan gran parte della sua quotidianità: dal suo adorato bambino al simpaticissimo cane. Scopriamo tutte le curiosità sul suo amico a quattro zampe.

Ilenia Lazzarin, il cane: razza e nome

Entrata nella grande famiglia di Un posto al sole quando era ancora una ragazzina, Ilenia Lazzarin è entrata nel cuore di milioni di telespettatori. Negli anni, il suo personaggio – la bellissima Viola Bruni – ha regalato ai fan diverse storie appassionanti: dall’amore con Diego Giordano a quello con Eugenio Nicotera, passando per Andrea Pergolesi. Quando Ilenia non è sul set, cosa che ultimamente accade spesso, non dimentica di rapportarsi via social con i fan. E’ nel mondo virtuale che mostra gran parte della sua giornata. Oltre che del figlio Raoul, la Lazzarin si occupa anche del suo adorato cane. Si tratta di un barboncino toy che ha un nome davvero particolare: Perché.

Manto marrone, pelo riccio e occhi furbi: il cane di Ilenia è diventato il migliore amico del piccolo Raoul. Il bambino, nato nel 2019, è cresciuto con il ‘fratello’ peloso e l’attrice posta spesso Instagram Stories che ritraggono i due giocare insieme. Non solo, il primogenito di Ilenia sgrida anche Perché quando vede che fa qualcosa di sbagliato.

3 curiosità sul cane di Ilenia Lazzarin

Ilenia Lazzarin è sempre stata innamorata degli animali e quando Perché è entrato nella sua vita sono diventati inseparabili. Non a caso, l’attrice ha portato spesso il cane con sé sul set e l’animale è diventato la mascotte di tutti gli attori di Upas.

-Qualche anno fa, Perché è apparso nella ‘sigla’ di Un posto al sole – mostrata solo sulla pagina Facebook ufficiale della soap opera – per dire “no ai botti di Capodanno”.

-La Lazzarin ha avuto il suo primo animale domestico quando aveva soltanto 7 anni. Era un gatto d’angora, chiamato Ghost, con il pelo nero molto folto. Un anno dopo, però, è arrivato anche un cane: un bellissimo meticcio di nome Molly.

-Il cane le è stato il suo più grande amico quando, dopo la nascita del piccolo Raoul, il matrimonio con il compagno Roberto è finito.

