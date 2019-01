Ilenia Lazzarin è mamma: fiocco azzurro per l’attrice di Un Posto al Sole

La storica Viola di Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin, ha iniziato l’anno nuovo con una bellissima novità: è nato il suo primo figlio, Raoul.

Fiocco azzurro in casa Un Posto al Sole: la bellissima Ilenia Lazzarin (Viola) è diventata mamma per la mamma volta. Il piccolo si chiama Raoul, ed è stata proprio lei a dare il lieto annuncio sul suo profilo Instagram. Il piccolo è venuto alla luce nella clinica Ruesch di Napoli e Ilenia e il marito non potrebbero essere più felici.

“‘Anno nuovo…VITA nuova!’ Preso in parola… GRAZIE 2018 per averci fatto il regalo più bello del mondo!!!! Raoul sei già tutta la mia VITA!“, ha fatto sapere l’attrice piena di gioia.

Suo marito è Roberto Palmieri, che ha definito: “La persona più pura e limpida del pianeta. Ma anche un pazzo scatenato, uno spirito avventuroso, ha sconvolto la mia vita. Siamo sempre in mezzo alla natura. Mi ha portata a girare il mondo, dall’aurora boreale del Polo Nord all’isola di Pasqua nel bel mezzo dell’oceano Pacifico. Il mio mondo è cambiato da quando lui è entrato nella mia vita. È tutto più armonioso e più selvaggio“, ha fatto sapere su Instagram.

L’attrice non ha mai negato la sua volontà di costruire una famiglia: già quando recitava con il pancione finto pensava a quando quella pancia sarebbe stata reale. E la grande gioia è arrivata alla soglia dei 36 anni.

“Che mamma sarò? Molto rigida, come con il mio cane. Si chiama Perché: sono sempre attenta a non viziarlo e ci tengo che sia sempre educato”, diceva a Vanity Fair prima ancora di rimanere incinta. “Roberto invece col suo cane è molto più permissivo e amorevole“.

La coppia è convolata a nozze a fine ottobre 2018: la bella Ilenia è arrivata all’altare raggiante – e visibilmente incinta.

Su Roberto, però, non si sa molto: non è un attore ma bensì un imprenditore; è napoletano e non ama molto apparire (persino il suo profilo Instagram è privato).