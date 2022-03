Ospite di Verissimo, la campionessa Sofia Goggia ha confessato di essere single: a suo dire, è “difficile trovare l’amore”.

La campionessa Sofia Goggia, ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 26 marzo 2022, ha parlato dei suoi ultimi successi sportivi, tra cui la terza Coppa del Mondo di discesa libera. La sciatrice si è aperta un po’ anche per quel che riguarda la sua vita privata, confessando di essere single perché non ha trovato un fidanzato adatto a lei.

Verissimo: Sofia Goggia è single

Dopo aver vinto la sua terza Coppa del Mondo di discesa libera, Sofia Goggia ha accettato di raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin. Ospite di Verissimo, la campionessa ha parlato dei suoi successi professionali, approfittando della televisione per replicare ad alcune polemiche che l’hanno investita nell’ultimo periodo. Non solo, Sofia ha anche confidato di non essere fidanzata.

“Sono single, non ho ancora trovato una relazione che possa essere premiante per me. Poi, durante l’anno sono in giro per il mondo per 250 giorni e non è facile“, ha confessato la Goggia. D’altronde, stare al suo fianco, soprattutto a causa degli impegni sportivi, non è semplice. Adesso che ha portato a termine questa sfida importante, Sofia vuole concedersi un po’ di relax: “Mi riposerò, farò riabilitazione e poi andrò in vacanza con amici al caldo e al mare“.

Argomento polemiche, la campionessa è rimasta sconvolta quando ha scoperto che alcune persone hanno pensato che avesse potuto fingere un infortunio oppure renderlo più grave di quello che era. Ha ammesso: “Ci sono rimasta male. La caduta l’hanno vista tutti. Sostenere il contrario di un referto e mettere in discussione la parola dei medici della Federazione l’ho trovata una cosa sgradevole”.

Il pensiero rivolto a Fedez

Sofia è consapevole di avere “i riflettori puntati addosso“, ma sa anche che “quando si fa sport a questi livelli” è normale che non si possa piacere a tutti. Nonostante ciò, ha vinto il mondiale e ne va fiera: “Il Globo di Cristallo è l’aspirazione più grande per tutti gli sciatori che gareggiano ai massimi livelli. È stata una Coppa un po’ sofferta, che ha racchiuso la naturalezza del gesto insieme alla costruzione di ogni singola curva, soprattutto nella seconda parte di stagione, dopo l’infortunio“.

Prima di congedarsi dal salottino di Verissimo, la Goggia ha rivolto un pensiero a Fedez, uni dei suoi cantanti preferiti. Ha ammesso: “Mi è piaciuto molto il suo ultimo album. So che sta affrontando una malattia, non lo conosco personalmente ma volevo mandargli un grande in bocca al lupo“. Ovviamente la campionessa si riferisce all’intervento a causa di un cancro che Federico Lucia ha subito qualche giorno fa.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG