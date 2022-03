Nella prossima puntata di Verissimo, Nina Moric racconta di aver chiuso tutti i rapporti con l’ex marito Fabrizio Corona: qual è il motivo?

Ospite di Verissimo, Nina Moric si è raccontata a cuore aperto, rivelando che non ha più alcun tipo di rapporto con Fabrizio Corona. La modella croata, dopo essere tornata a vivere con l’ex marito per il bene del figlio Carlos Maria, ha deciso ancora una volta di prendere le distanze dall’ex re dei paparazzi. Vediamo perché ha fatto questa scelta.

Verissimo: Nina Moric ha chiuso con Fabrizio Corona

Nella puntata di Verissimo in onda sabato 26 marzo 2022 su Canale 5, Silvia Toffanin ospiterà Nina Moric. Grazie alle anticipazioni, sappiamo che la modella croata ha parlato del suo rapporto con l’ex marito Fabrizio Corona. Qualche tempo fa, per il bene del figlio Carlos Maria, era tornata a vivere con lui, condividendo spesso attimi di vita quotidiana in famiglia sui social. Dopo un po’, però, Nina è tornata a tacere e non ha più parlato dell’ex re dei paparazzi. Ospite di Silvia Toffanin ha deciso di vuotare il sacco, rivelando di non avere più alcun tipo di rapporto con il padre del pargolo.

“Non ci sono (rapporti, ndr). Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine“, ha confessato la Moric a Verissimo. Il suo legame con Fabrizio non è mai stato rose e fiori e, negli anni, i due hanno abituato i fan a diversi colpi di scena, querele comprese. Adesso, però, Nina ha preso una decisione e non intende tornare indietro.

Nina: lontana da Fabrizio, ma sempre vicina a Carlos

Anche se con Corona non ha più rapporti, la situazione con il figlio Carlos Maria è diversa. Non a caso, ha ammesso: “Per lui sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita“. Nina, però, è molto delusa dal ragazzo. Stando al suo racconto, infatti, sembra che abbia abbandonato gli studi. Una decisione che la madre, vista la sua bravura a scuola, non ha accettato con gioia. In questa scelta c’è lo zampino di Fabrizio? Lo scopriremo nel corso dell’intervista a Verissimo, in onda sabato 26 marzo 2022 su Canale 5.

