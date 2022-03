Dopo l’intervento, necessario per una caduta da cavallo, Wilma Faissol è stata operata: Francesco Facchinestti mostra l’enorme cicatrice.

Qualche giorno fa, Wilma Faissol è caduta da cavallo. Portata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento alla spalla. Fortunatamente sta bene, ma il marito Francesco Facchinetti ha voluto mostrare ai fan la cicatrice che l’operazione ha lasciato sulla spalla di sua moglie.

Francesco Facchinetti mostra la cicatrice di Wilma

Prima che Wilma Faissol possa tornare a casa dai suoi figli passeranno ancora alcuni giorni. Qualche giorno fa, la moglie di Francesco Facchinetti ha avuto un brutto incidente a cavallo. Il suo adorato stallone, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, ha avuto un cedimento e sono caduti entrambi a terra. Trasportata immediatamente in ospedale, i medici hanno deciso di sottoporla ad un delicato intervento alla spalla. Accanto a Wilma, ovviamente, il marito Francesco, che non ha mai abbandonato il suo capezzale. E’ stato proprio l’ex deejay a raccontare ai fan l’esito dell’operazione. La sua dolce metà sta bene, ma la caduta le ha lasciato un ricordo indelebile: una grande cicatrice.

“Mia moglie… Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me. Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l’ora di vedere la mamma. Grazie di tutti i vostri messaggi, grazie veramente! Forza Wilma“, ha scritto Francesco a didascalia di una serie di scatti che ritraggono la Faissol in ospedale.

Ecco il post condiviso da Facchinetti su Instagram:

Perché Wilma è stata operata?

Wilma Faissol, come ha raccontato lei stessa via Instagram, è stata operata a causa di una frattura dell’omero. L’intervento si è reso necessario e non avrebbe potuto fare altrimenti. Per quel che riguarda il cavallo, invece, la moglie di Facchinetti ha rivelato che l’animale ha solo “un bozzo sul costato e qualche graffio”. Adesso verrà sottoposto ad alcuni accertamenti per capire il motivo per cui, nel giro di poche settimane, ha avuto per ben due volte un cedimento delle zampe.

