Secondo indiscrezioni la principessa Charlene di Monaco sarebbe fuggita da palazzo Grimaldi per dare un ultimatum a suo marito Alberto.

Aria di crisi tra Charlene di Monaco e il Principe Alberto? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e nelle ultime ore, secono il magazine Gente, la principessa avrebbe messo suo marito difronte a un aut aut che, se lui non accetterà, potrebbe spingerla a chiedere il divorzio. “Voglio vivere a Roc Agel con i bambini altrimenti sarà divorzio“, avrebbe sostanzialmente chiesto la principessa (stando a quanto riporta Gente).

Charlene Wittstock

Charlene di Monaco: le voci sulla crisi

Per un lungo periodo Charlene di Monaco è rimasta in Sudafrica – sembra – per curare dei non meglio precisati problemi di salute. Ora che la principessa è tornata a Monaco sono diventate sempre più insistenti però le voci riguardanti una sua presunta crisi con il principe Alberto, e sembra che lei sia arrivata a chiedergli di vivere a Roc Agel, pena – in caso contrario – il divorzio.

Roc Agel è la casa in campagna dei Grimaldi, nell’arrière pays, l’entroterra alle spalle di Monaco. Charlene, essendo sempre stata piuttosto insofferente alla vita di Corte, avrebbe deciso di andare a vivere lì con i suoi due figli. Il principe Alberto acconsentirà?

