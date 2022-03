Valentina Ferragni si è mostrata via social con un bustino e ha spiegato perché è costretta a portarla.

Attraverso i social Valentina Ferragni ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute e si è mostrata con un bustino. L’influencer è costretta a indossarlo perché alcune settimane fa, dopo una caduta di sci, si è rotta il coccige.

“Ancora 3 settimane di bustino e poi finalmente potrò tornare ad allenarmi. Ps: alla fine la risonanza magnetica ci aveva preso, ho il coccige rotto”, ha scritto in una story via social la sorella di Chiara Ferragni.

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni: il bustino

Valentina Ferragni non perde occasione per aggiornare i fan sulle sue condizioni e nelle ultime ore ha svelato perché sarebbe costretta a indossare un bustino. L’influencer si è infortunata durante la settimana bianca e, dopo alcuni accertamenti, i medici si sarebbero accorti del suo coccige rotto. Fortunatamente il danno non sarebbe grave e tra alcune settimane Valentina potrà riprendere la sua vita di sempre e gli allenamenti sportivi.

Al momento l’influencer – così come il resto della sua famiglia – è preoccupata per le condizioni di suo cognato, il rapper Fedez, che ha subito un intervento per un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

