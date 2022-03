Claudia Gerini si è raccontata senza filtri a Oggi è un altro giorno, a partire dall’esperienza a Sanremo al fianco di Pippo Baudo (“Ero felicissima”), all’amore per la figlia Rosa, che sarebbe riuscita a superare i test d’ammissione a un prestigioso istituto americano.

“È molto difficile entrarci, c’è una selezione tostissima. Solo una piccolissima percentuale di accesso è per gli stranieri. Sono fierissima di lei, con tenacia si è messa lì per entrare e ce l’ha fatta. I successi dei figli sono i tuoi. Lei scrive molto bene, recita, ha già fatto delle esperienze da attrice. È talmente giovane che può fare quello che vuole“, ha confessato l’attrice.

Claudia Gerini è una mamma orgogliosa e un’attrice realizzata. A Oggi è un altro giorno l’attrice ha parlato del suo rapporto con la figlia Rosa e degli incontri che hanno segnato profondamente la sua carriera, come quello con Carlo Verdone o quello con Pippo Baudo (che la volle al suo fianco per condurre il Festival di Sanremo).

“Sette giorni insonni, senza mai dormire. E’ stato bellissimo e impegnativissimo, si va letto davvero tardi, dopo dopo-Sanremo. Pippo Baudo mi aveva invitato ad una trasmissione, dopo una decina di giorni mi ha proposto di fare il Festival. Io ero felicissima, avevo 29 anni, è stato un momento in cui abbiamo potuto esprimerci a 360°“, ha confessato l’attrice descrivendo l’emozione di quel periodo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram