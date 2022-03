Dopo il supporto dei vip e della sua famiglia, arriva anche il bellissimo messaggio della mamma del rapper: parole commoventi e piene di speranza.

Dall’annuncio della sua malattia, Fedez è stato inondato di affetto e vicinanza da parte non solo della sua famiglia ma anche da numerosi vip e amici. Ora anche la sua mamma rompe il silenzio e scrive al figlio un bellissimo messaggio pieno di orgoglio, d’amore e speranza.

Il messaggio della mamma di Fedez

Con un post su Instagram, Fedez ha annunciato di soffrire di un raro tumore al pancreas: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare“.

Dopo la sua operazione e le dichiarazioni sulla malattia, Fedez è stato inondato dall’affetto di tutti compreso quello della sua mamma. Annamaria Berrinzaghi rompe il silenzio sulla malattia del figlio e scrive: “Super ripresa, sei una roccia. Ringrazio tutti per il supporto“. Un rapporto bellissimo quello tra il rapper e la sua mamma che nella difficoltà non fa che rafforzarsi. Ecco il post:

