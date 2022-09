Annamaria Berrinzaghi è la donna del cuore di Fedez, la sua inseparabile mamma! Punto di riferimento per l’artista anche in ambito lavorativo, lo ha sempre supportato…

Tutti conoscono Fedez, ma avete mai visto la sua super mamma Annamaria Berrinzaghi? Spalla fedele del rapper, è la complice numero uno del suo successo e per lei l’artista ha speso parole di grande stima e affetto. Anche attraverso alcuni post condivisi sui social che ci mostrano il volto e uno scorcio della sua bella storia, tra biografia e vita privata.

Chi è Annamaria Berrinzaghi e dove vive?

La mamma di Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, si chiama Annamaria Berrinzaghi ed è la donna di massima fiducia del rapper. Sempre al suo fianco, insieme al padre del cantante, Franco Lucia, lo accompagna in ogni tappa della sua carriera e sappiamo che vive in Lombardia. La casa dove hanno cresciuto il figlio, come rivelato dallo stesso Fedez, si trova tra Buccinasco e Corsico, nel Milanese.

La vita privata di Annamaria Berrinzaghi

Con il decollo della carriera artistica di Fedez, e la fama consacrata sui social insieme alla moglie Chiara Ferragni, anche la vita privata della famiglia d’origine del rapper è finita sotto i riflettori. Annamaria Berrinzaghi è una donna riservata, ma sappiamo qualcosa della sua storia attraverso le parole del suo unico figlio.

“Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio – ha raccontato Fedez al Corriere della Sera –. Non erano i classici genitori che ti dicono di aspettare due ore prima di fare il bagno…“. Dalla madre il rapper ha ereditato il carattere: “Siamo praticamente uguali. Sono un piccolo Stakanov, come lei. E come lei sono molto impulsivo, abbiamo entrambi la tendenza a essere guerrafondai“…

Chi è il marito di Annamaria Berrinzaghi?

Il marito di Annamaria Berrinzaghi si chiama Franco Lucia e dal loro matrimonio è nato Fedez. Mentre lei lavora insieme al figlio, lui ha un percorso da magazziniere e avrebbe rifiutato di andare in pensione con il sostegno del cantante: “Gli ho proposto di pagare io i contributi che servono per farlo smettere, ma non vuole“, aveva detto il marito di Chiara Ferragni al Corsera. Sappiamo anche che è un ex orafo con una “capacità di vendere” che avrebbe tramandato al figlio.

Dietro la scelta del nome di Fedez, che all’anagrafe è Federico Leonardo Lucia, c’è una chiara spiegazione: Leonardo era il nonno paterno del cantante, originario di Castel Lagopesole, in Basilicata, Federico è stato estratto a sorte tra i nomi che piacevano a entrambi.

Altre 4 cose da sapere su Annamaria Berrinzaghi

– Tutti la chiamano Tatiana, nome che lei usa anche su Instagram.

– Fedez la chiama affettuosamente “Mamager“, come ha scritto in un post sui social, perché la mamma è anche la sua manager (dato che si fida soltanto di lei nella gestione dei suoi affari).

– Ha diversi tatuaggi.

– È stata lei a portare Fedez al suo primo concerto: allora lui era in prima elementare e insieme sono andati al Forum di Assago per i Blink-182!

