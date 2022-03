Tra i due naufraghi sembra esserci un’attrazione fatale e qualcuno ipotizza che durante l’isolamento in albergo tra Roger ed Estefania ci sia stato un avvicinamento.

Roger e Estefania sembrano sempre più presi l’uno dall’altra ma Alvin allude che qualcosa tra i due sia successo in albergo, prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi. La coppia sta già appassionando i romantici del reality e le cose potrebbero diventare bollenti.

Le dichiarazioni di Roger e Estefania e le supposizioni di Alvin

Come riporta Fan Page, Roger svela il suo interesse per Estefania: “Mi manca Estefania” – ha raccontato il modello – “di lei mi piace il suo modo di essere, sembra una persona vera. Bella lei. Succederà” ha spiegato, poi ancora “Di lei mi piace il suo modo di essere, poi quando parla, l’accento spagnolo, me encanta”.

Anche la naufraga ricambia questa attrazione e dichiara: “Lui è bello, forse se arriva qui avremo il tempo per conoscerci meglio“. A buttare benzina sul fuoco però ci ha pensato Alvin che ha alluso che tra i due potesse essere successo già qualcosa in albergo, prima dell’inizio del programma. “Io sono sicura che qualcosa sia già successo, questa infatuazione deve essere già scaturita da qualcosa” ha detto Cloé D’Arcangelo e sia Alvin che altri hanno confermato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG