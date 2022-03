Dopo essersi definitivamente lasciati, sembra che Biagio abbia già voltato pagina perchè si mostra a letto con un’altra donna.

Dopo il polverone alzato alla fine del GF, Biagio e Miriana si sono lasciati definitivamente. Mentre la gieffina si gode la compagnia del figlio dopo mesi di distanza, il gieffino sembra già averl voltato pagina. Infatti, in una storia Instagram compare a letto con un’altra donna di cui si vede solo la mano appoggiata alla sua gamba.

La misteriosa donna a letto con Biagio

Mano affusolata e smalto rosso, questo è l’unico dettaglio che si conosce della presunta nuova fiamma di Biagio D’Anelli. Il gieffino e Miriana hanno chiuso la storia appena la showgirl è uscita dal reality anche se ancora non sono stati chiariti i motivi.

Miriana, come riporta Novella 2000 è stata categorica: “Per me questa storia finisce qui. Sono una nuova Miriana, non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio che mi fa un volta faccia, quando io volevo solo ringraziarlo. Nel giro di 24 ore senza chiamarmi prima, aveva il mio numero. Volevo stare con la mia famiglia dopo tutto quanto vissuto e chiamarlo in disparte. Io la mia decisione l’ho presa, ne ho parlato qui per rispetto tuo. Non ne voglio mai più parlare. Per me è una nuova vita. Mi sento tradita. Finita totalmente, non posso permettermi di un uomo poco comprensivo come successo in passato. Ho una responsabilità troppo grossa e non ne voglio più parlare“.

Ora spunta un’altra donna con cui Biagio avrebbe voltato pagina ma la situazione non è ufficiale e neanche chiara. Che sia un mossa per provocare Miriana?

