Scopriamo chi è Biagio D’Anelli e quali sono le curiosità (anche sentimentali) che si nascondo dietro i riflettori della televisione e dei social… Ecco tutto quello che c’è da sapere…

Biagio D’Anelli è noto al grande pubblico per aver preso parte al GF 11, ma anche per le sue ospitate nei salotti televisivi di Barbara d’Urso. Attivo nel settore dell’organizzazione di eventi, è un talent scout e anche uno dei volti noti nella galassia dei social. Partiamo alla scoperta della sua storia, dalla biografia alla vita privata (sempre sotto i riflettori).

Chi è Biagio D’Anelli e dove vive?

Biagio D’Anelli è nato a San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, il 9 Febbraio 1983 sotto il segno dell’Acquario. Vive a Milano e, dopo l’esperienza al Grande Fratello 11, nel 2021 è stato indicato come concorrente del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. L’esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto proprio nella versione “nip” del reality e da allora ha anche intrapreso la strada di opinionista (ha lanciato diversi scoop in tv) oltre che di talent scout.

La vita privata di Biagio D’Anelli, Emanuela Tittocchia e Silvana Curcio

Per quanto riguarda la vita privata, Biagio D’Anelli è stato legato a Emanuela Titocchia, con cui la storia sarebbe finita non senza strascichi di tensioni. Nel 2019, archiviata la relazione con la Tittocchia (conclusa per un presunto tradimento di lui), è emersa la sua storia d’amore con Silvana Curcio, bellissima compagna che avrebbe rapito il suo cuore. Vive e lavora a Stoccarda, imprenditrice di origini italiane che sarebbe stata eletta anche Miss Germania! Un importante sentimento tra loro, come lo stesso opinionista di Barbara d’Urso ha confermato a Pomeriggio Cinque. All’epoca del suo ingresso nella Casa del GF “nip”, risultava fidanzato con Simona Salvemini (ex di Filippo Bisciglia) ed è stato lasciato in diretta proprio tra le mura di Cinecittà…

Biagio D’Anelli dal Grande Fratello 11 al GF Vip

“Il mio vero pregio è che ho tanti difetti“: è così che Biagio D’Anelli si era presentato al GF 11, spiegando di essere estremamente diretto di non temere lo scontro. “Sono come Sherlock Holmes, un personaggio essenzialmente solo pur essendo sempre circondato da molte persone“. Nel corso del reality ha rivelato di essere soddisfatto per aver realizzato il suo sogno più grande, diventare un organizzatore di eventi, e di avere una grande passione per la musica. Qualche anno dopo, nel 2021, Biagio D’Anelli è stato indicato come concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Molto attivo sui social, vanta un seguito di decine di migliaia di follower su Instagram.

