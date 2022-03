La sorella di Chiara aveva fatto una brutta caduta sugli sci quando era in vacanza, ma da allora non si è ancora ripresa del tutto e sta facendo i dovuti accertamenti.

Valentina Ferragni ha aggiornato i suoi fan sull’incidente con gli sci. Sembra che le sue condizioni siano peggiorate tanto da avere dolori forti e dover fare una pausa forzata. L’influencer non può camminare a lungo, prendere pesi importanti e fare sforzi.

Le dichiarazioni di Valentina Ferragni

Come riporta Today, Valentina Ferragni racconta sui social il suo stato di salute dopo la caduta sugli sci: “Vi ricordate quando un mese fa sono caduta dagli sci e pensavo di non essermi fatta troppo male (ma solo una botta data dal grosso spavento?). Purtroppo, il dolore nel coccige nelle settimane successive è stato sempre più forte e ad oggi non posso ancora tirare su cose pesanti, camminare per tanto tempo, correre, fare le scale ecc. Settimana scorsa prima di andare a Parigi sono andata in ospedale per farmi visitare da un ortopedico che mi ha prescitto prima una radiografia (che non ha riscontrato nulla), ma poi mi ha prescritto subito una risonanza magnetica per possibile frattura dell’osso sacro e coccige (che ho fatto oggi). Speriamo che non sia nulla di che – conclude – e che, soprattutto, passi presto. Sono positiva”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG