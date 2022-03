La faccenda tra Miriana e Biagio non sembra ancora finita, almeno da parte dell’ex gieffino che ricorre all’aiuto di Nicola Pisu per smascherare la showgirl.

Biagio D’Anelli contatta Nicola Pisu per chiedere un’informazione che possa smascherare Miriana Trevisan. Una volta usciti dalla Casa, la coppia è scoppiata dopo pochi giorni anche se le ragioni non sono state del tutto chiarite.

Le dichiarazioni di Biagio D’Anelli

Miriana Trevisan ha lasciato Biagio D’Anelli una volta fuori dal GF Vip 6, come riporta Novella 2000, la showgirl dichiara: “Per me questa storia finisce qui. Sono una nuova Miriana, non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio che mi fa un volta faccia, quando io volevo solo ringraziarlo. Nel giro di 24 ore senza chiamarmi prima, aveva il mio numero. Volevo stare con la mia famiglia dopo tutto quanto vissuto e chiamarlo in disparte. Io la mia decisione l’ho presa, ne ho parlato qui per rispetto tuo. Non ne voglio mai più parlare. Per me è una nuova vita. Mi sento tradita. Finita totalmente, non posso permettermi di un uomo poco comprensivo come successo in passato. Ho una responsabilità troppo grossa e non ne voglio più parlare“.

Ora, Biagio D’Anelli ha postato una conversazione con Nicola Pisu in cui gli chiede se Miriana gli abbia dato il numero di casa sua. Alla risposta affermativa dell’ex gieffino, D’Anelli dichiara: “Le chiacchiere stanno a zero” e poi posta una foto con Soleil e Katia le “nemiche” di Miriana.

