Sophie e Alessandro tornano a parlare del loro rapporto nato nella Casa del GF Vip 6 e poi rivelano i loro piani per il futuro e come si comporteranno con Fabrizio Corona.

In occasione di un’intervista a Chi Magazine, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano annunciano la convivenza. I due parlano del futuro di coppia ma svelano anche alcuni dettagli su cosa è successo con Fabrizio Corona dopo la fine del reality.

Le dichiarazioni di Sophie e Basciano

Come riporta Blogtivvu, Alessandro Basciano annuncia la convivenza con Sophie Codegoni: “È stata la mamma di Sophie a trovare la casa. L’aveva presa per la figlia, ma, quando mi ha portato a visitare l’appartamento, c’erano già due spazzolini da denti, era pronta per accoglierci. Cercherò di spostare parte del mio lavoro a Milano. Avevo aperto un ristorante a Madrid, ma ho parlato con gli altri soci e tornerò in Italia perché qui ci sono mio figlio e Sophie. Ero andato lì per scappare, ora voglio tornare.“

Sophie commenta: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ci ha messo pure lo spazzolino per Alessandro. È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale, che si dividerà fra Milano e Roma, dove c’è suo figlio Nicolò Sì l’ho conosciuto ed è un bimbo meraviglioso. Io ho un fratello più piccolo, Ricky, che per me è come un figlio, quindi, la sera che ci siamo visti a cena, ho passato più tempo con Nicolò che con Ale!“.

L’influencer svela poi il rapporto con Fabrizio Corona dopo il reality: “Fabrizio? Lo devo ancora sentire. Le ipotesi sono due: o sarà totalmente fuori, o avremo un rapporto di amicizia e lavoro.” Poi conclude con una dichiarazione forte sul suo nuovo amore: “Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci il nostro tempo.“

