L’ex gieffina è ancora in causa con la cantante per le dichiarazioni che aveva fatto al GF su Laura Pausini e il suo compagno, ora chiede scusa e cerca un accordo.

Alda D’Eusanio aveva fatto delle pesanti affermazioni al Grande Fratello su Laura Pausini. La showgirl aveva fatto intendere che il compagno della cantante la picchiasse e questo gli è valsa la squalifica dal reality. Ora è in causa proprio con la vincitrice del Golden Globe per quelle dichiarazioni ma decide di chiedere scusa e trovare un accordo.

Le dichiarazioni di Alda D’Eusanio

Come riporta Fan Page, Alda D’Eusanio parla della causa con Laura Pausini in occasione di un’intervista sul settimanale Mio: “Quello che ho detto è vero lei mi ha querelato. La mia dichiarazione sul milione di Euro? Adesso vi spiego com’è andato tutto. Ci stiamo mettendo d’accordo perché lei aveva chiesto un milione per danni ma ci stiamo accordando su cifre molto diverse. No che non mi sono inventata questa storia. Non può smentire dal momento che ci sono gli avvocati di mezzo. Quando siamo andati davanti al mediatore e abbiamo chiesto quanto voleva, il suo legale ha risposto: “Un milione” e siamo rimasti a bocca aperta. Se non erro, lei stessa aveva fatto un’agenzia in cui diceva che avrebbe chiesto un milione, che avrebbe devoluto alle associazioni contro la violenza sulle donne.“

L’ex gieffina fa poi le sue scuse alla cantante: “Cara Laura, non so se questo sia il tuo telefono ma non posso fare trascorrere un altro minuto senza chiederti Scusa. Scusa per averti recato un dolore. Scusa per avere creato tensione. Scusa per avere offeso tuo marito. Scusa per avere dato eco ad una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto. Quello che è accaduto mi da un grande dolore e per questo continuerò a chiedervi sempre Perdono. Chiedo scusa anche per questo tu confidenziale che mi nasce dall’affetto e dalla familiarità che con il tuo modo di essere, con la tua semplicità e spontaneità mi hai sempre trasmesso. Vorrei dirti molto di più ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole le provo io solo nel pensare di averle dette. Umilmente ti saluto.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG