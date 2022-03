A pochi giorni dall’inizio de L’Isola dei Famosi, il campione si rivolge ai social per raccontare un dettaglio importante della sua vita privata.

Marco Melandri è pronto ad approdare all’Isola dei Famosi per una nuova avventura televisiva. Prima di cominciare il nuovo percorso però, il campione racconta la fine della relazione con sua moglie e la relazione che ha avuto dopo.

Le dichiarazioni di Marco Melandri

Come riporta Today: “Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita. Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso. Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia“.

Continua: “Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre… Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente. Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non piu amore e allegria.. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia… Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili…”

Il campione dichiara: “Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG