La nota youtuber e cantante del gruppo il Pagante, ha deciso di lasciare la band per problemi di ansia che non la fanno stare bene: in un video racconta la sua esperienza.

Federica Napoli racconta in un video la sua esperienza con l’ansia e gli attacchi di panico che l’hanno portata a lasciare la band, il Pagante. Come molti artisti, anche la cantante non regge bene il successo e il peso delle aspettative che crea, tanto da essere andata in terapia.

Le dichiarazioni di Federica Napoli

Come riporta RollingStone.it, Federica Napoli racconta quando a deciso di lasciare la band e il perchè. La cantante dichiara: “È una decisione che ho preso dopo tanti mesi. Vorrei raccontarti la storia dall’inizio, era l’estate 2019 ed eravamo in tour. Avevamo quattro giorni liberi, e lì è iniziato il mio calvario. Ho iniziato a piangere, a sentirmi male, ero fuori controllo. I miei genitori pensavano a stress dovuto dal tanto lavoro, mi consigliavano di non farmi sopraffare, di riposarmi. Ho deciso di farmi una vacanza, al mare, per rilassarmi. Quando sono tornata questi attacchi erano ancora lì ad aspettarmi.“

E ancora: “Tutti i controlli medici del caso, decine di analisi. Niente, ero sana come un pesce. Stavo bene fisicamente ma mentalmente non c’ero. Dopo qualche mese così ho deciso di andare in terapia, il miglior regalo che mi potessi fare, anzi: la mia salvezza. Con la terapeuta ho affrontato un percorso per cercare l’origine di questi attacchi di panico. E abbiamo capito che erano psicosomatici.”

La cantante spiega che l’ansia è poi ritornata e dichiara: “Prima ho provato a distaccarmi dalle date, a non fare più concerti: non riuscivo neanche più a uscire la sera. Ripudiavo tutto quello che riguardava il mondo della notte. Se non andavo a letto presto mi agitavo. Vedere gente ubriaca, sentire schiamazzi, mi creava molta ansia. Ci sto ancora lavorando. Ho capito che il mio lavoro non mi piaceva più, che mi creava angoscia. Il problema è che non riuscivo ad accettarlo.”

Riproduzione riservata © 2022 - DG