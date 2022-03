Tra Soleil Sorge e Mila Suarez si è consumato un duro scontro a La Pupa e il Secchione. La pupa ha fatto riferimento al matrimonio tra Delia e Alex Belli e l’ex gieffina si è scagliata contro di lei, da lì è partita una lite molto accesa in diretta.

Sembra che Mila Suarez abbia fatto una considerazione sui “falsi” matrimonio all’estero, facendo chiaramente riferimento alle nozze tra Alex Belli e Delia Duran. Come riporta Caffeina, Soleil Sorge ha preso le difese del suo amico dichiarando: “Forse ti rode che non ha sposato te”, immediata la risposta della pupa: “Forse rode a te che ti ha scaricato“. L’ex gieffina a questo punto risponde: “Hai visto un altro programma“. La discussione è andata avanti con la Suarez che critica il comportamento di Soleil verso Delia e poi aggiunge di aver chiarito con Alex. L’influencer italo-americana risponde: “Forse quello è il tuo caso”.

Complice e sostenitore di Soleil Sorge c’è anche Federico Fashion Style con cui l’influencer ha stretto subito un ottimo rapporto.

