E’ morto all’età di 76 anni il giornalista, presso la sua abitazione anche se non sono state rese note le cause: la sua carriera si divide tra tv ma anche testate giornalistiche.

Ha lavorato per diverse testate e scritto molti saggi prima di diventare il volto del TG1. Sergio Canciani è morto a 76, tutti lo ricordano per essere lo storico corrispondente da Mosca. La sua carriera giornalistica è di grande valore, una perdita grande per tutti. Massimiliano Fedriga scrive: “Se n’è andato un giornalista dallo sguardo ‘lungo’. Testimone e cronista delle trasformazioni avvenute nell’area dei Balcani e nell’ex Unione sovietica. Il suo piglio diretto ha sempre puntato all’essenza della notizia“.

Addio a Sergio Canciani

Come riporta Fan Page: “Triestino, aveva iniziato la sua carriera nella testata giornalistica regionale della Rai prima quella slovena e poi quella italiana del capoluogo friulano, dove si era formato per poi passare al telegiornale nazionale dove, sin da subito, fu chiamato a rivestire il ruolo di corrispondente sul finire degli Anni Novanta, dove rimase fino al 2011, per quasi quindici anni. È stato per lungo tempo, infatti, uno dei maggior conoscitori dello scenario politico russo, in merito al quale aveva scritto numerosi libri in cui approfondiva le tematiche socio-politiche dall’interno del Paese.”

