Wilma Faissol è cadura nuovamente da cavallo procurandosi una frattura all’omero, Francesco Facchinetti racconta sui social cosa è successo.

Dopo il primo incidente a gennaio che le ha procurato un trauma cranico, la moglie di Francesco Facchinetti è caduta di nuovo da cavallo. Questa volta ha una frattura all’omero ed è dovuta correre in ospedale. Il dj racconta cosa è successo a Wilma Faissol con delle storie su Instagram.

Le dichiarazioni di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti dichiara: “Purtroppo oggi Wally è atterrato male da un salto ed è caduto, e la Wilma con lui. Nella caduta Wilma si è fratturata l’omero, la devono operare. Vi facciamo sapere il prima possibile.” Dunque nuova paura per il dj che già la prima volta aveva visto sua moglie cadere da cavallo, dovendo correre in ospedale. Altra operazione dunque per Wilma che, come riporta Fan Page, qualche mese prima dichiarava: “Eravamo in campagna al galoppo e c’era una piccola discesa. Il cavallo è inciampato, è andato in avanti. Io ho cercato di aggrapparmi ma sono scivolata e sono caduta sotto di lui, così mi ha investito. Mi sono sentita come in un frullatore. Il mio casco si è sganciato, non so come sia possibile.“

