Riko Shibata è la quinta moglie di Nicolas Cage, che lui pensa finalmente sia quella giusta.

A 58 anni, la star di Hollywood Nicolas Cage aspetta un figlio dalla sua quinta moglie, Riko Shibata, che secondo lui è proprio quella giusta dopo tanti matrimoni falliti.

In una nuova intervista a GQ, l’attore ha confessato: “Con mia moglie Riko Shibata è la volta buona, sarà anche l’ultima. Finalmente ho trovato la serenità. Sono un romantico e quando mi innamoro sono sempre pronto a dare tutto all’altra persona. Per me, è il modo migliore di dimostrare amore, essere pronto ad un impegno che duri tutta la vita”

Nonostante la grande differenza d’età, Nicolas Cage e la moglie Riko sono molto in sintonia e si amano davvero. A gennaio, l’ attore ha annunciato che aspettava il suo primo figlio dalla nuova moglie, 27 anni. Cage ha rivelato che la coppia ha già scelto i nomi per il loro bambino: Akira Francesco se è maschio e Lennon Augie se è femmina.

“Augie era il soprannome di mio padre. E mio zio ha deciso di cambiarsi il nome in Francesco”. Lo zio di cui parla è Francis Ford Coppola, acclamato regista e vincitore di numerosi Oscar.

