La super star Miley Cyrus era in viaggio per uno dei suoi concerti, ma il suo aereo ha avuto un brutto incidente.

Miley Cyrus, che era diretta in Paraguay per il festival musicale di Asunciónico, ha raccontato del brutto incidente che ha colpito il suo aereo, ma lei e il suo team stanno bene per fortuna.

La cantante Miley Cyrus ha detto di essere al sicuro dopo che il suo aereo per il Sud America è stato colpito da un fulmine e costretto a fare un atterraggio di emergenza. Ecco cosa ha scritto la Cyrus:

“Ai miei fan e a tutti coloro che sono preoccupati dopo aver saputo del mio volo per Asunción. Il nostro aereo è stato travolto da una forte tempesta inaspettata e colpito da un fulmine. L’equipaggio, la band e la mia famiglia stanno tutti bene dopo un atterraggio di emergenza. Purtroppo non siamo stati in grado di arrivare in Paraguay. Vi amo”

