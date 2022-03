Una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 6 è stata Soleil Sorge, che ora dice la sua sull’esperienza nella Casa e su Alex Belli.

L’influencer italo americana Soleil Sorge ha fatto tantissimo parlare di sé in questo ultimo anno, essendo una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip di quest’anno.

Dopo la fine del reality, ora Soleil è opinionista a La Pupa e il Secchione Show, il nuovo programma condotto da Barbara D’Urso. Batte il chiodo finché è caldo Soleil, per dare una svolta alla sua carriera, proprio quello che voleva. In un’intervista a Chi si è raccontata e ha parlato anche di alcuni suoi colleghi vipponi: “Non avevo bisogno di vincere, la vera vittoria è stata farmi conoscere”

Soleil ha poi parlato di Alex Belli, l’attore con il quale nella Casa è stata parte di un triangolo amoroso, paragonando tutta la storia all’opera Turandot: “Sono baci dati in momenti opposti, ma sono molto simili. Nella Turandot non era un bacio spontaneo, era la messa in scena di un’opera, ed eravamo presi dal ruolo e c’era un mix di affetto e di chimica. L’altro bacio invece era uno scacco matto al re, io ho accettato che Alex dovesse andare via, però prima ho voluto fare questa cosa, prenderlo e baciarlo, per dirgli che era tutto finto. Mi sentivo tradita. Eravamo sempre stati diretti, poi Alex ha iniziato a giocare. Era tutto poco chiaro, ho pensato che volesse far credere di essere innamorato di me.”

Sempre nell’intervista, Soleil parla del bacio appassionato con Delia Duran, partner proprio di Alex Belli: “Se pensi che una persona ti abbia rovinato un rapporto non la baci. Lei aveva cercato di baciarmi altre volte quella sera, le ho detto “mi vuoi baciare? speriamo che ti dia tranquillità”

