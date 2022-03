Kyle Jenner, che ha partorito solo un mesa fa, ha cambiato idea sul nome del figlio con una motivazione ben precisa.

Kylie Jenner e Travis Scott hanno cambiato il nome del loro figlio Wolf, nato solo un mese fa. L’influencer e ricca imprenditrice ha annunciato la notizia su Instagram.

Kylie aveva precedentemente rivelato che lei e Travis avevano chiamato il loro figlio Wolf Webster, nato l’11 febbraio. Oggi, invece, tramite le sue stories, Kyle annuncia che hanno cambiato idea per un motivo ben preciso e ci tiene a farlo sapere per far sì che nessuno più lo chiamo con il nome sbagliato: “Per vostra informazione, il nome di nostro figlio non è più Wolf. Semplicemente non ci sentivamo che lo rappresentasse. Volevo solo condividere perché continuo a vedere Wolf ovunque.”

Ora dopo la novità, né Kylie né Travis hanno rivelato quale sia il nuovo nome del figlio, ma restate sintonizzati.

Jenner e Scott, il cui vero nome è Jacques Webster, sono anche genitori di una figlia, Stormi Webster. Kyle Jenner e i suoi fratelli sono noti per aver scelto nomi di bambini unici, dalla figlia di Kim Kardashian, North West, alla figlia di Rob Kardashian, Dream.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG